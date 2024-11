Jetzt also doch: Brienz wird evakuiert

Gefahr eines Schuttstroms

In der Schutthalde hoch über Brienz/Brinzauls bewegen sich seit der zweiten Septemberhälfte rund 1,2 Millionen Kubikmeter Felsschutt mit 20 bis 35 Zentimetern pro Tag talwärts. Es besteht die Gefahr, dass er sich löst und dann als schneller Schuttstrom in Richtung des Dorfes abgleitet.



Nach Einschätzung der Geologen und Naturgefahrenexperten ist es am wahrscheinlichsten, dass sich Schutthalde wieder beruhigt. Ein Schuttstrom bis in das Dorf sei aber nicht auszuschliessen. Eine solche Steinlawine könnte Geschwindigkeiten von 80 oder mehr Stundenkilometern erreichen und das Dorf teilweise oder ganz zerstören.