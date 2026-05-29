Graubünden
Das Tor zum Schützenfest in Bildern: Wie der Rossboden in Chur seinen Eingang bekommt
Bevor geballert wird, wird gebaut: Der hölzerne Torbogen markiert das Gelände für das Eidgenössische Schützenfest. Dahinter stecken starke Freiwillige, viel Handarbeit und schweres Material.
1/10Fast nur noch der Schriftzug fehlt: Der Torbogen für das Eidgenössische Schützenfest auf der Obere Au in Chur bekam am Freitag Gesellschaft von zwei Steinböcken.Bild Olivia Aebli-Item
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