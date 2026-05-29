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Graubünden

Das Tor zum Schützenfest in Bildern: Wie der Rossboden in Chur seinen Eingang bekommt

Bevor geballert wird, wird gebaut: Der hölzerne Torbogen markiert das Gelände für das Eidgenössische Schützenfest. Dahinter stecken starke Freiwillige, viel Handarbeit und schweres Material.
heute um 13:26 Uhr
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