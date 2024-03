50 Jahre Spitex: Gemeinsames Musikprojekt mit der Bündner Kammerphilharmonie

Anlässlich seines 50-Jahr-Jubiläums hat sich der Spitex Verband Graubünden etwas einfallen lassen: Kundinnen und Kunden kommen in den Genuss von einem Privatkonzert in den eigenen vier Wänden. «Die Musikerinnen und Musiker der Kammerphilharmonie Graubünden kommen zu ihnen und bringen Freude und Sinnlichkeit ins Haus», heisst es in einer Medienmitteilung.