«Der Konsumraum holt die Süchtigen von der Strasse»

Es gibt zahlreiche Uhren in «Raniero’s Mercato brocante » in Thusis. Ganz gleich, ob sie einst die Wand einer Jagdhütte, einer Stube oder einer Küche geziert haben – gleichmässig ticken sie jetzt in der mit viel Holz gemütlich gestalteten Brockenstube an der Neudorfstrasse vor sich hin. Der Geschäftsinhaber schlug im vergangenen Jahr mit der Ladeneröffnung und dem Schritt in die Selbstständigkeit ein neues Kapitel in seinem Leben auf. Inmitten der Uhrwerke, die gleichsam den Lauf aller Dinge symbolisieren, blickt der 45-Jährige mit italienischen Wurzeln auf stürmische Zeiten zurück.