In Chur wird die zweithöchste Menge der Droge Crack konsumiert

«Chur hat jetzt einen ganz wichtigen Schritt gemacht. Und zwar, dass man den Konsumraum angenommen hat», sagt Meier. So könnten sich die konsumierenden Menschen an einem Ort versammeln und besser betreut werden. Zudem werde geschaut, welchen zusätzlichen Beitrag die Stadt Chur leisten könne, so Degiacomi.