Konsumraum: Der Stadtrat plant weiterhin an der Sägenstrasse 75

«Der Situation im Quartier mit Wohngebäuden und Spielplatz beim alten Stadtspital wird im Bereich der Sicherheit besonders Rechnung getragen», schreibt Stadtrat Patrik Degiacomi. Der Stadtrat weist in der Antwort an die Petitionäre auch darauf hin, dass die 13 Bildungseinrichtungen vom Kindergarten über Primarschulen bis zur Berufsschule und Kantonsschule die Standortfrage stark einschränkten. Der Standort an der Sägenstrasse 75 liege diesbezüglich hervorragend, weil er sowohl in Bezug auf den Kindergarten Boletta als auch das Primarschulhaus Nikolai am Rande des Einzugsgebiets platziert sei. Entsprechend führen laut Stadtrat keine vielbegangenen Schulwege an diesem Standort vorbei. Der jetzige Standort der offenen Drogenszene im Stadtgarten hingegen liege um einiges näher an der KV-Berufsschule und dem Primarschulhaus Nikolai als der geplante Konsumraum an der Sägenstrasse. Dort sei die Entfernung zum Spielplatz altes Stadtspital grösser.