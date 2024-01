Von Davos in die Antarktis: SLF-Techniker Matthias Jaggi teilt sein Abenteuer – Teil 3

Erschrocken stelle ich fest, dass mein letzter Blogbeitrag schon fast einen Monat her ist. Zeit, die schnell vergeht, ist bei mir meist ein gutes Zeichen. Rückblickend trifft dies auch zu, auch wenn an vereinzelten Tagen der Expeditionsblues hinter der Stationsecke hervorgespienzelt hat. Ja, auch wenn man wie ich das Privileg hat, in einer solch einzigartigen, verlassenen und beeindruckenden Ecke der Erde arbeiten zu dürfen, kann es passieren, dass man sich mal in den Hintern treten muss und sich der Gang zum Schneeprofil schwerer anfühlt als an anderen Tagen. Mir hilft dann, die tägliche Routine mit einer Kleinigkeit aufzubrechen und sich das Gefühl zu geben, unabhängig handeln zu können. Zum Beispiel das Nachtessen auszulassen und sich später selbst ein Müasli zuzubereiten, in den kurzen Hosen und ohne Funkgerät über den Platz zu rennen und die beissende Kälte zu spüren oder, unterdessen schon das dritte Mal, für‘s Frühstück Brioche zu backen. Der Küchenchef war anfänglich etwas skeptisch, doch die Italiener und Franzosen sind ja morgendliche Süssesser, und entsprechend hat das Anklang gefunden. So viel, dass ich mittlerweile zur Strafe backen muss, wenn ich irgendetwas auf der Station verpatze.

Die Traverse von Dumont d’Urville ist nach knapp zwei Wochen Fahrt in der ersten Dezemberwoche bei uns auf Dome C angekommen und damit der Rest von meinem Forschungsmaterial. So habe ich mich umgehend daran gemacht, die genommenen Schneeproben von Ende November aus dem Schneeprofil, deren Schneemikrostruktur wir in Davos mit dem Computertomographen untersuchen wollen, zu vergiessen. Weshalb und wie man Schneeproben vergiesst, würde ich gerne kurz erläutern. Stellt euch vor, man packt eine Schneeprobe in eine Kiste, klebt eine Briefmarke drauf und verschickt diese um den halben Globus. Dann hält man im besten Fall beim Klingeln des Pöstlers noch einen feuchten Karton in den Händen. Funktioniert also nicht!

Nun kann man hingehen und schauen, dass die Schneeprobe auf dem ganzen Transport gekühlt wird. Die Erfahrung zeigt aber, dass eine perfekte Kühlung auf einer Strecke von 15'000 Kilometern mit Umladen eher utopisch ist. Und hier ein kurzer Einschub: Auch wenn ich im Schneeprofil oft höllisch an den Händen friere, ist Schnee physikalisch gesehen ein extrem heisses und damit veränderungsfreudiges Material. Heiss deshalb, weil die Temperatur des Materials Schnee sogar hier, in einer der kältesten Regionen der Erde, nahe am Schmelzpunkt ist («hohe homologe Temperatur» heisst das in der Fachsprache). Stahl zum Beispiel, welcher bei den auf der Erde üblichen Temperaturen weit weg von seinem Schmelzpunkt ist (niedrige homologe Temperatur), verändert sein Gefüge und seine physikalischen Eigenschaften eigentlich nicht.