Anfragen bei der Selbsthilfe Graubünden haben sich verdoppelt

Sorgen nach dem Ende einer Beziehung, Ängste bei Brustkrebserkrankung oder Süchte wie Alkohol: Für solche Themen und noch mehr gibt es Selbsthilfegruppen. Nachfragen, auch telefonische Auskünfte, haben dort massiv zugenommen, wie Jürg Feuerstein, Leiter Kontaktstelle Selbsthilfe Graubünden, verrät. Im vergangenen Jahr wurden fast doppelt so viele Beratungen verzeichnet wie im Durchschnitt der letzten fünf Jahre. Deshalb verlängert die offizielle Kontaktstelle ab dem 15. April ihre Öffnungszeiten. «Wir wollen den Leuten die Gelegenheit geben, sich Hilfe holen zu können, gleichzeitig möchten wir dem Ansturm gerecht werden», so Feuerstein. Es werden alle Anfragen entgegengenommen und die Leute in die jeweiligen Gruppen vermittelt.