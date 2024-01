Diese Dinge solltet ihr beim Schlitteln beachten

Auf den Fideriser Heubergen kann, wie bei einigen anderen Schlittelpisten, ein Schlitten gemietet werden. Wer jedoch seinen eigenen Schlitten mitbringen möchte, sollte darauf achten, dass dieser keine Mängel aufweise, so Valär. «Wer einen eigenen Schlitten mitbringen will, sollte darauf achten, dass dieser ganz ist.» Ein defekter Schlitten, so Valär, sei immer eine grosse Gefahr für den Fahrer.