Die Bärlauchsaison ist eröffnet: So erntet ihr die Pflanze richtig

Bärlauch ist ein Liliengewächs wie Zwiebeln, Lauch oder Knoblauch und wächst vor allem in gemässigten, wärmeren Zonen im Flachland an kalkhaltigen, feuchten oder schattigen Standorten. Wie Plangger sagt, ist er ein Frühjahrsbote und sobald der Schnee schmilzt, fängt Bärlauch bei Laubwäldern oder Gebüschen zu keimen an.» Er wächst bis im April und sobald die Blüten kommen wird er gelblich. «Dann verliert er an Kraft und Aroma. Deshalb macht es Sinn, jetzt die frischen, kräftigen Blätter zu sammeln, bevor er in die Blüte geht», so Plangger.