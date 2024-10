Wildtiere auf der Fahrbahn: So vermeidet ihr einen Crash und handelt richtig

Der Herbst ist die Jahreszeit, in der die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, unverhofft auf Wildtiere zu treffen, die sich auf der Fahrbahn aufhalten oder diese überqueren. Gerade in der Abend- und Morgendämmerung sei das Wild besonders aktiv, wie der Verkehrsdienst Touring Club Schweiz (TCS) mitteilt. Das Risiko, plötzlich von einem Wildtier auf der Strasse überrascht zu werden, steige nun an. Später, im Winter, komme dazu, dass die Wildtiere regelmässig auf die Strasse laufen, um Salzreste vom Boden aufzulecken. Manche Tiere fänden es sogar bequem, sich auf dem Asphalt zu bewegen. Mit folgenden Tipps vom TCS seid ihr für diese Jahreszeiten gerüstet: