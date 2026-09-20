Graubünden

Arve, Buche oder Lärche: Wie gut kennst du den Bündner Wald?

Jetzt wird es bunt: Der Herbst hält Einzug in den Bündner Wäldern. Höchste Zeit, dein Wissen über Arve, Buche und Co. auf Vordermann oder Vorderfrau zu bringen.

20.09.2026, 04:30 Uhr