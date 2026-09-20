Graubünden
Arve, Buche oder Lärche: Wie gut kennst du den Bündner Wald?
Jetzt wird es bunt: Der Herbst hält Einzug in den Bündner Wäldern. Höchste Zeit, dein Wissen über Arve, Buche und Co. auf Vordermann oder Vorderfrau zu bringen.
In den Wäldern Graubündens befinden sich manche Besonderheiten: besonders hochgelegene Wälder, das älteste Naturwaldreservat der Schweiz und eine viele Jahrhunderte alte Arve. Was es mit diesen Tatsachen auf sich hat, und wie gut ihr die Bäume kennt, erfahrt ihr in unserem Quiz.