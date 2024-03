Die Zeitumstellung – Freund oder Feind? 

Die Umstellung auf die Sommerzeit erfolgt jeweils am letzten Sonntag im März. Dann werden die Uhren in der Nacht um zwei Uhr eine Stunde nach vorne gestellt. An die Sommerzeit halten wir uns bis Ende Oktober, also sieben Monate lang. Am letzten Sonntag im Oktober stellen wir die Uhren dann in der Nacht um drei wieder auf zwei Uhr zurück, wechseln also wieder auf die Normal- respektive Winterzeit. Diese gilt entsprechend für fünf Monate.