Glarner Wahrzeichen im Swissminiatur: Dieses Team baut den «Palazzo Freuler» im Zwergenformat

Die dritte Mitarbeiterin in der Werkstatt, Chiara Pozzi, unterstützt die beiden punktuell. Sie ist aber momentan gerade vor allem mit der Restaurierung einer von Sonnenstrahlen beschädigten Kirche beschäftigt. Mit dem Bau am Modell habe das Team bereits im Sommer begonnen. Wie viele Stunden sie bisher am Freulerpalast arbeiteten, sei schwierig zu rekonstruieren, meint Sacha Caimi. Sie hätten immer parallel auch an anderen Projekten gearbeitet.