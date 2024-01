Als eine Tragödie beinahe die Karriere der Elmer Skilegende Vreni Schneider vorzeitig beendete

Am Samstag zeigte sich die Elmer Skilegende Vreni Schneider in der Sendung «SRF bi dä Lüt» aus ihrem Heimatdorf bestens gelaunt und plauderte aus dem Nähkästchen. Im Gespräch mit der Moderatorin Fabienne Gyr betonte sie auch, wie wichtig die Gesundheit für sie selber und ihre Liebsten sei. Womöglich dachte Vreni Schneider dabei an ein Ereignis, welches sich vor genau 30 Jahren ereignet hat.