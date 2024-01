Mit dieser Karte kommt ihr günstiger in die Lintharena oder ans Konzert

Mit der Kulturlegi der Caritas günstiger in die Badi oder an ein Konzert: Das Angebot richtet sich an Glarnerinnen und Glarner, die am oder unter dem Existenzminimum leben. Tatsächlich können davon aber auch viele profitieren, die einfach wenig verdienen. Denn die Kulturlegi gibt es auch für all jene, die eine Prämienverbilligung erhalten.