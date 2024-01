Glarner Treuhänderin erklärt, was ihr bei den Steuern in diesem Jahr beachten müsst

Per 1. Januar 2024 ist die neue Steuerverordnung in Kraft gesetzt worden. Zum einen geändert hat sich der Gesetzeswortlaut, da das alte Steuererklärungsformular neu eine «Mitteilung zur Einreichung der Steuererklärung» ist. Darüber hinaus können Steuerzahlerinnen und Steuerzahler ihre Steuererklärung mehr herausschieben: Die ist zwar drei Monate länger, also bis Ende Dezember möglich, mit Begründung und einer Gebühr von 30 Franken sogar noch länger.