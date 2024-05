Für Roger Rychen geht es in Galgenen gleich von null auf hundert

So musste Rychen den geplanten Start am Worblentaler Hallenschwinget in Bolligen vom 23. März absagen. Grund: eine Atemwegserkrankung. Diese machte sich mit einem extrem starken Reizhusten bemerkbar. «Teilweise plagte mich der Husten derart, dass ich in der Nacht sitzend im Bett schlafen musste», sagt Rychen. Dieser Husten war nicht nur stark. Es dauerte auch eine gefühlte Ewigkeit, bis er weg war. «Ich litt bestimmt drei Wochen darunter. Die vom Arzt verschriebenen und für mich als Sportler erlaubten Mittel halfen nicht, und vom Antibiotika bekam ich Probleme mit dem Bauch.» So griff ­Rychen auf Hausmittel zurück, die allmählich Besserung brachten. «Ich musste mich in Geduld üben und den Husten ausheilen lassen», so ­Rychen. Er war übrigens nicht der einzige Schwinger, der von diesem lästigen Husten geplagt wurde. «Domenic Schneider hat mir seine Beschwerden genau gleich geschildert.» Der Thurgauer litt an Weihnachten an diesen Symptomen.