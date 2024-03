So wählt Glarus: Roger Schneider tritt im zweiten Wahlgang nicht mehr an

So. 03.03.2024 - 21:01

Roger Schneider tritt nicht mehr an

FDP-Kandidat Roger Schneider erlebt im ersten Wahlgang eine Enttäuschung, er belegt abgeschlagen den dritten Platz im Rennen um den freien Sitz in der Glarner Regierung. Am Sonntagabend meldet seine Partei jetzt: Schneider wird im 2. Wahlgang nicht mehr antreten und versuchen, den zweiten FDP-Sitz in der Regierung zu halten. Der Abstand zu den beiden anderen Kandidaturen sei zu gross, als dass ein Erfolg im 2. Wahlgang realistisch erscheine, heisst es in der Mitteilung. Denn mit Daniela Bösch (Die Mitte) und Thomas Tschudi (SVP) deckten die beiden anderen Kandidaturen das Spektrum links und rechts der FDP an, so die FDP. Die Kantonalpartei zeigt sich überzeugt, dass Schneider die Kompetenzen für das Amt mitgebracht hätte. "Leider ist es der Partei im Wahlkampf nicht gelungen, genügend Wählerinnen und Wähler ausserhalb der FDP von den ausgewiesenen Kompetenzen von Roger Schneider zu überzeugen." Die FDP motiviert in ihrer Mitteilung die Mitglieder, trotzdem zur Wahl zu gehen. Und indirekt gibt es dabei auch eine Wahlempfehlung für Thomas Tschudi von der SVP: "Die Glarnerinnen und Glarner entscheiden in einer richtungsweisenden Wahl über die neue Zusammensetzung des Regierungsrats und damit auch darüber, ob es bei der bewährten rechtsbürgerlichen Zusammensetzung bleibt oder ob es im Regierungsrat eine Mehrheit für Mitte-links geben soll.