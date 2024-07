Hier will man gar nicht einschlafen! Im Glarnerland gibts zwei neue «Schlafzimmer»

Unter dem Titel «Schlafen unterm Sternenhimmel» lanciert «Visit Glarnerland» zwei neue Übernachtungsangebote unter freiem Himmel: In den Weissenbergen in Zusammenarbeit mit dem Berggasthaus «Edelwyss» und in Elm gemeinsam mit dem Bergrestaurant «Ämpächli». «Wir haben diese wildromantischen Angebote in den letzten Monaten sorgfältig mit unseren Partnern entwickelt, sie sind auch eine Antwort auf das zunehmende Wildcampen», erklärt die zuständige Produktmanagerin, Jasmin Schläpfer in einer Medienmitteilung.