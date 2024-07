31-jähriger Glarner versinkt bei Unfall in der Linth – die Suche läuft mit einem Grossaufgebot

Der Mann wird im Moment von einem Grossaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdienst, Rega, Fliesswasserrettung, Polizeitaucher und diversen Polizeipatrouillen gesucht. Die Kantonspolizei St. Gallen schreibt, dass sie informiere, sobald es dazu mehr Informationen gebe. Nach ersten Informationen handle es sich beim Vermissten um einen 31-jährigen Rumänen aus dem Kanton Glarus, wie die Polizei in ihrer Meldung weiter schreibt.

Die kantonale St. Galler Notrufzentrale hat um 14.30 Uhr eine Meldung erhalten, dass ein Mann bei Schänis in der Linth untergegangen und nicht mehr auffindbar sei.