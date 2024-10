Höhere Steuern und keine Schule mehr in Braunwald: So will die Gemeinde Glarus Süd die Finanzen ins Lot bringen

Der Gemeinderat Glarus Süd präsentiert Massnahmen, um die Finanzen zu sanieren. «Es wird alle treffen», sagt Gemeindepräsident Hans Rudolf Forrer. Das Wichtigste in acht Punkten.

Daniel Fischli

Glarus