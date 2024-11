«Das ist der Höhepunkt meines Berufslebens»: Das neueste Glarner Gourmet-Produkt ist aus Hätzingen

Die Socialstore Awards zeichnen Produkte in den Kategorien «Deko und Wohnen», «Kinder und Spiele», «Firmengeschenke» und «Mitwirkung» aus. 130 Institutionen haben sich in diesem Jahr um eine Auszeichnung beworben, heisst es in einer Mitteilung des Glarnerstegs. In der Branche der Integrationsbetriebe geniesse der Wettbewerb einen hohen Stellenwert, so die Mitteilung.