Nidfurn: 21-Jährige rammt den Pfosten, der das historische Landvogthaus trägt

Am Montagmorgen ist eine 21-jährige Autofahrerin mit dem Pfosten des Landvogthauses an der Hauptstrasse in Nidfurn kollidiert. Wie die Kantonspolizei Glarus meldet, war die Frau in Richtung Schwanden unterwegs, als sie um etwa 5.35 Uhr verunfallte. Die Fahrzeuglenkerin blieb unverletzt. Am Fahrzeug sowie an der Liegenschaft entstand hingegen erheblicher Sachschaden. Die Unfallursache ist gemäss Polizei unbekannt.