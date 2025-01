In Elm war das Jahr 2024 das wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen – sonst war es aber nass im Glarnerland

Auch in der Schweiz gab es stellenweise neue Jahresrekorde, so besonders an zahlreichen Messstationen in Graubünden und in erhöhten Lagen. Auch in Elm wurde mit einer Durchschnittstemperatur von 8,6 Grad ein neuer Jahreshöchstwert erreicht. Bisher lag die Höchstmarke bei 8,4 Grad und datierte aus den Jahren 2018 und 2022. Im Hauptort betrug die Jahrestemperatur 10,6 Grad und damit ein Zehntelgrad weniger als 2018 und 2022. 2024 geht zusammen mit 2023 als bisher drittwärmstes Jahr in Glarus in die Statistik ein. Auch über das ganze Land gesehen war 2024 das drittwärmste Jahr, dies nach 2022 und 2023.