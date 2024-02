Schwanden: Ein ferngesteuerter Bagger übernimmt gefährliche Arbeiten im Erdrutschgebiet

Mitten im Erdrutschgebiet in Schwanden arbeitet seit Montag schweres Baugerät wie durch Geisterhand: Der ferngesteuerte Bagger der Schweizer Armee hebt derzeit in der Gefahrenzone einen Entlastungsgraben aus. Mit dem Graben sollen Wasser und kleine Schlammströme aus der Wagenrunse direkt in den Sernf geleitet werden. Wie die Gemeinde Glarus Süd in ihrem neusten Lage-Update betont, sollen mit dem Graben keine grösseren Murgänge mit Materialabbrüchen, wie sie über Weihnachten und Neujahr erfolgt sind, bewältigt werden können.