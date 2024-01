Auch Menschen mit Behinderung sollen an der Glarner Landsgemeinde abstimmen können, findet Stephan Kühnis

Es ist ein anerkanntes Problem, dass an der Landsgemeinde nicht alle teilnehmen können. Wer am ersten Sonntag im Mai etwa im Gesundheitswesen arbeitet oder wer krank ist, kann seine politischen Rechte im höchsten politischen Organ des Kantons Glarus nicht wahrnehmen. Aber auch für viele Menschen mit einer Behinderung ist die Landsgemeinde aus unterschiedlichen Gründen gar nicht oder nur schwer zugänglich. Stephan Kühnis will das ändern. Als Geschäftsstellenleiter von Pro Infirmis Glarus ist er gerade pensioniert worden, aber zusammen mit dem Kanton plant er die inklusive Landsgemeinde.