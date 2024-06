Glarus bildet 100 Leute aus, die Leben retten: Das muss man zu den First Respondern wissen

Für das Rettungsnetz, das jetzt aufgebaut wird, werden First Responder Plus gesucht. Denn unter «Ersthelfenden» werden im Konzept Personen und insbesondere Laien verstanden, die bei einem Notfall zufällig anwesend sind und Hilfe leisten, was natürlich nicht planbar ist. First Responder sind dagegen Leute, die für Einsätze bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand oder bei Bewusstlosigkeit ausgebildet sind. First Responder Plus werden darüber hinaus auch für weitere Einsätze aus- und weitergebildet. Als Beispiele werden Notfälle mit Personen genannt, die sichtbar stark bluten, Brustschmerzen oder Atemnot haben und Wärme- oder Kälteschutz benötigen. Auf Rapid Responder soll vorerst verzichtet werden. Das sind Leute von professionellen Rettungsdiensten wie Rettungssanitäter oder Notärztinnen, die in ihrer Freizeit für Ersteinsätze in der Nähe ihres Aufenthaltsortes aufgeboten werden können. Wenn sich solche Personen trotzdem auch ausserberuflich für das Rettungsnetz engagieren wollen, können sie das als First Responder Plus tun.