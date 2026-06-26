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Glarus

Abschlussfeiern im Kanton Glarus: Das sind die frischgebackenen Pflegerinnen und Pfleger

Am Dienstag bekamen die Absolventinnen und Absolventen des Bildungszentrums Gesundheit und Soziales Glarus ihre Diplome und Zertifikate. Walter Kobler zeigt euch die besten Bilder der Abschlussfeier.
heute um 10:44 Uhr
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Abschlussfeiern im Kanton Glarus: Das sind die frischgebackenen Pflegerinnen und Pfleger | Südostschweiz