Glarus
Abschlussfeiern im Kanton Glarus: Das sind die frischgebackenen Pflegerinnen und Pfleger
Am Dienstag bekamen die Absolventinnen und Absolventen des Bildungszentrums Gesundheit und Soziales Glarus ihre Diplome und Zertifikate. Walter Kobler zeigt euch die besten Bilder der Abschlussfeier.
1/33Strahlende Gesichter: Am Dienstag fand die Abschlussfeier der Absolventinnen und Absolventen des Bildungszentrums Gesundheit und Soziales Glarus statt.Bilder: Walter Kobler
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