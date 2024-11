Leiterin im Glarner Turnverband: «Tragisch, sich rechtfertigen zu müssen, wenn man ein Kind zur Sicherheit hält»

Die Luzernerin Kerstin Herger ist mit ihrer Erfahrung, ihrem Wissen und Können für das Geräteturnen im Kanton Glarus ein Glücksfall. Sie wuchs in Honau auf. Mit dem Fahrrad ging es zur Schule in ein Nachbardorf. Auf diesem Weg fuhr sie an der Turnhalle in Root vorbei und sah, wie die Kunstturnriege trainierte. Das gefiel ihr und sie sagte: «Ich will auch Kunstturnen betreiben.» Mit neun Jahren war es ein später Einstieg, doch seither ist sie mit Haut und Haar Turnerin. Später wechselte sie zum BTV Luzern, mit dem sie mehrere Meistertitel an den Schaukelringen und beim Sprung gewann.