«Wir mussten kämpfen»

Sie kennt die Stadt Chur wie ihre eigene Hosentasche. Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass Leonie Liesch seit fast zehn Jahren die Chur Tourismus AG leitet. Dabei waren besonders die letzten beiden Jahre eine grosse Herausforderung. Aber: Ihr Team trotzte der Pandemie und brachte neue Produkte auf den Markt.

Frau Liesch, wie geht es Ihnen?

Leonie Liesch: Gut. Zum Jahresende wurde es noch einmal streng, der Jahresabschluss stand an. Mit den Gedanken war ich aber bereits im neuen Jahr, da das neue Jahr wieder viel Spannendes bringen wird.

Wie sehen Ihre Gedanken zum 2022 aus?

Es wird erneut ein sehr herausforderndes Jahr. Im Rahmen unserer Möglichkeiten, werden wir aber wieder versuchen, das Beste aus der Situation zu machen.

Wie haben Sie das Jahr 2021 erlebt?

Leider ebenfalls sehr herausfordernd. Wir mussten ziemlich kämpfen.

Um was?

Nun, wir mussten uns einerseits um unsere Gäste bemühen, welche coronabedingt oft umgebucht oder gar ganz storniert haben, andererseits aber auch ums Gelingen und Umsetzen von Projekten mit einer grossen Planungsunsicherheit. Das hat uns sehr gefordert. Es gab aber auch Highlights im 2021.

Nennen Sie mir ein Beispiel.

Da fällt mir als Erstes das Big Air in Chur ein. Das hat Chur auf eine internationale Bühne gehoben. Das war toll. Die Organisation und die Zusammenarbeit mit dem Veranstalter haben mir ausserordentlich viel Spass gemacht. Aber auch, dass wir erst kürzlich ein Kulturportal zusammen mit der Stadt Chur lancieren konnten, ist für mich ein Highlight. Ein Meilenstein, für den wir viele Jahre Arbeit investiert haben. Auch die im März lancierte Gästekarte zählt zu meinen Highlights – dass das alles trotz der Pandemie geklappt hat, macht es noch bedeutender.

Wie hat sich die Pandemie konkret auf Ihre Arbeit ausgewirkt?

In erster Linie finanziell. Wir wussten nie genau, wie viel uns das alles kosten wird und wo wir noch überall Ertragsausfälle verzeichnen müssen. Da mache ich mir schon oft Sorgen –wie werden die Zahlen Ende Jahr aussehen?

Wie werden die Zahlen aussehen?

Es wird sicher einen Verlust geben. Als Non-Profit-Verein hat man keine grossen Rücklagen. Ich trage ja die Verantwortung nicht nur für mich, sondern auch für meine Mitarbeitenden. Unser Team hat dieses Jahr alles gegeben und extrem tolle Arbeit geleistet. Ich möchte keinen Passagier auf diesem Schiff verlieren. Das Team ist das kostbarste Gut.

Sie sprechen von potenziellen Entlassungen in Ihrem Team?

Diese Gefahr bestand. Zum Glück konnten wir immer Lösungen finden, um dies abzuwenden. Dadurch, dass Buchungen nicht einfach mehr reinkamen und dann über die Bühne gingen, sondern oft verschoben und dann abgesagt wurden, hatten wir einen enormen Mehraufwand. Und weniger Einnahmen. Der Druck von aussen blieb ja trotzdem bestehen. Da ist es mir wichtig sicherzustellen, dass es trotzdem jeder einzelnen Person gut geht.

Wie stellen Sie das sicher?

Diese Frage müsste man fast meinem Team stellen (lacht). Ich probiere meine Leute so zu führen, wie ich selber auch gerne geführt werden möchte. Ich hoffe, dass ich das gut mache. Mein Team besteht aus vielen langjährigen, treuen Mitarbeitenden. Das könnte ein Zeichen dafür sein, dass ich es nicht ganz verkehrt

mache.

Wie gross ist denn Ihr Team?

Relativ bescheiden. Mit mir sind es zehn Personen. Was aber nicht zu vergessen ist: Wir haben das Stadtführer-Team, das zwar nicht bei uns im Büro arbeitet, aber ein sehr wichtiges Aushängeschild für uns darstellt. Die Stadtführerinnen und Stadtführer gehören genauso zum Team. Auch für sie versuche ich ein offenes Ohr zu haben und sicherzustellen, dass ihr Wissen über Chur stets auf dem neusten Stand ist.

2022 feiern Sie ein Jubiläum. Dann sind Sie bereits seit zehn Jahren Direktorin von Chur Tourismus. Wie werden Sie feiern?

Ehrlich gesagt, habe ich mir darüber noch keine Gedanken gemacht. In den letzten paar Wochen wurde es mir aber immer bewusster, dass der 1. März, mein Jubiläum, näher rückt. Das gab mir Anlass, mal in den Spiegel zu schauen, um zu sehen, welche Falten in den letzten zehn Jahren dazukamen.

Kamen welche dazu?

Die eine oder andere, ja. Ich bin sehr dankbar, einen Job machen zu dürfen, der mir Freude bereitet. Ob ich das Jubiläum deswegen feiere, weiss ich aber noch nicht.