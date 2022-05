Während des WEF transportiert die RhB Autos auch spätabends

Die Rhätische Bahn (RhB) verlängert die Betriebszeiten am Autoverlad Vereina während des Treffens des World Economic Forum (WEF). Wie es in einer entsprechenden Medienmitteilung der RhB heisst, können die Autofahrerinnen und Autofahrer so bis spät am Abend vom Prättigau ins Engadin oder vom Engadin ins Prättigau gelangen. Die RhB mache dies, weil der Flüelapass vom Samstag, 21. Mai, bis Donnerstag, 26. Mai, gesperrt wird.