Nach der Chilbi hatte er ein Messer im Bauch – und liebt sie trotzdem noch

Der Streit eskalierte, als die Frau mit dem Auto nach Mollis heimfahren wollte und ihr Partner sie wegen ihrer Fahrweise mit der Handbremse stoppte. Darauf fuhr er, man stritt weiter, und beide wurden handgreiflich. Sie kamen kurz nach Mitternacht zu Hause an, und in der gemeinsamen Wohnung rammte die Frau ihrem Partner ein 18 Zentimeter langes Messer in den Bauch. Er ging ein paar Schritte, sank aufs Sofa. Sie alarmierte den Notruf und drückte ihm ein T-Shirt in die Wunde, um die Blutung zu stoppen. Wegen Verletzungen des Dünndarms musste der Mann innert des folgenden Monats sechsmal operiert werden, ein halbes Jahr später noch ein siebtes Mal.