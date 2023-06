Der tödliche Unfall passiert in Elm an einer «unproblematischen Stelle»

Am Donnerstagnachmittag um etwa 13.30 Uhr ist in Elm wenig unterhalb des Ämpächli ein 33-jähriger Mann aus dem Kanton Zug tödlich verunfallt. Wie die Kantonspolizei Glarus am Freitagmorgen mitgeteilt hat, war er mit einem Mountaincart talwärts unterwegs. Das sind dreirädrige Go-Carts, mit denen die vier Kilometer lange Strecke von der Bergstation Ämpächli zur Talstation in Elm befahren werden kann.