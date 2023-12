Graubünden stoppt Abschuss von Wölfen

Kurz vor dem Wochenende wurden die Bündner Jägerinnen und Jäger darüber informiert, dass Wölfe nicht mehr proaktiv erlegt werden dürfen. Der Grund: eine Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht mit aufschiebender Wirkung. Eingereicht haben diese Beschwerde mehrere Naturschutzorganisationen wie WWF und Pro Natura.

Das Amt für Jagd und Fischerei Graubünden teilte in einer Information zur Sonderjagd mit, dass der Abschuss von Wölfen durch Jägerinnen und Jäger in allen Regionen per sofort nicht mehr erlaubt sei. Der «Vollzug der Wolfsregulation» sei «per sofort gestoppt».