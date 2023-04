Engadiner Buchladen nominiert für Schweizer Buchhandlung 2023

Seit 2010 verleiht der Schweizer Buchhandels- und Verlags-Verband SBVV die Auszeichnungen «Buchhandlung des Jahres» sowie «Verlag des Jahres». Eine Jury schlägt je drei Nominierte vor, das Publikum bestimmt, wer gewinnt. Das Preisgeld von je 5000 Franken sponsert das Buchzentrum. Im vergangenen Jahr haben die Buchhandlung Bellini in Stäfa und der Limmat-Verlag in Zürich gewonnen. Ein Blick auf die Liste der bisherigen Gewinner zeigt, dass in Graubünden nur die Filiale von Schuler Bücher in Chur die prestigeträchtige Auszeichnung bekommen hat. Das ist zwölf Jahre her.