Niderentalstrasse in Schwanden ist nach Rutsch komplett abgesackt

Diese jüngste Rutschung führte zu massiven Schäden an der Strasse und wird von der Gemeinde als die bisher grösste Rutschung in diesem Gebiet eingestuft. Die Gemeinde arbeite hart daran, die Lage zu stabilisieren und die Bewohnerinnen und Bewohner so schnell wie möglich zurückkehren zu lassen. Das ist bereits die dritte Rutschung in diesem Jahr, nach den vorherigen am 7. April und 5. Mai.