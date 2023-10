Das MS Schwyz hat Walenseewasser unter dem Kiel

Im stockdunklen Hafen von Nuolen am oberen Zürichsee ist das Schiff kaum zu erkennen. Es ist nach 20 Uhr am Mittwochabend, und wenn nicht da oder dort Grüppchen von Menschen im Regen ausharren würden, käme man nicht auf die Idee, dass hier bald ein Spektakel stattfinden wird. Gegen 21 Uhr kommt Leben in die Szenerie. Menschen in orangen Leuchtjacken tauchen auf, ein Lastwagenmotor wird gestartet, Scheinwerfer brennen. Und immer mehr Schaulustige kommen, ganze Familien sind da.