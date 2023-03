Vandalismus bei der Anlaufstelle für queere Jugendliche

Der Treffpunkt des Vereins Sozialwerk LGBT+ in der Churer Altstadt ist nicht zu übersehen: An den Fenstern hängen die Flaggen der queeren Community, die Regenrinnen sind mit bunten Aufklebern verziert. Ein zentraler Hinweis auf das Angebot ist allerdings verschwunden: das Plexiglasschild an der Fassade mit der Beschriftung «treff.LGBT+». Wo diese Beschriftung am Freitagabend noch angebracht war, sind heute lediglich noch Schrauben und Löcher im Putz zu sehen.