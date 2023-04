Warum der Hang oberhalb von Schwanden wieder rutscht

Am Karfreitag, 7. April, sind an der Niderentalstrasse in Schwanden Geländebewegungen festgestellt worden. Seither ist die Strasse gesperrt. Kurzzeitig sind fünf Häuser in Schwanden evakuiert worden, die Bewohnerinnen und Bewohner konnten am Karsamstag wieder zurückkehren.