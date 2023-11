Das Schwimmbad der Mittelschule Schiers ist gerettet

Der Betrieb des im Besitz der Evangelischen Mittelschule Schiers (EMS) stehenden Freibads ist längst eingestellt. An der Herbstversammlung Ende Oktober bewilligte der Verein der EMS Schiers einen Kredit von vier Millionen Franken, um das Schwimmbad sowie den Sportplatz zu sanieren, wie es in der Mitteilung heisst. Somit ist das Schwimmbad gerettet, denn die EMS Schiers hätte dieses mit den bestehenden technischen Systemen nicht mehr länger weiterführen können, wie es in der Mitteilung weiter heisst.