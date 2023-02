Die Glarner Sirenen funktionieren

Wie in den Vorjahren wurden nebst den Sirenen auch die Alertswiss-Kanäle getestet, über die erfolgreich eine Information verbreitet wurde. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz hat die App und Webseite im Jahr 2018 lanciert. Alertswiss ist der Warnsender der Kantone und des Bundes. Bei einem Ereignis kann auch ohne Sirenenalarm eine Meldung via Alertswiss verbreitet werden. So erhalte die Bevölkerung auch bei kleinräumigen Ereignissen wie bei einem drohenden Murgang, Lawinenniedergang oder verschmutztem Trinkwasser eine Warnung mit Verhaltensempfehlungen, so der Kanton. (mitg)