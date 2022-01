«Ich wollte mehr»

Gehen wir zurück ins Private: Ihr Mann ist Geograf – sein Beruf hat sich vermutlich weniger verändert als Ihrer. Wie nimmt er Sie in dieser Zeit wahr?

Nein, sein beruflicher Alltag hat sich weniger verändert als meiner. Mein Mann und ich waren schon bevor wir Eltern wurden sehr partnerschaftlich unterwegs. Wir haben immer beide Teilzeit gearbeitet, haben unsere Kinder auch extern betreuen lassen. Und wir haben beide unseren Teil der Kinderbetreuung und im Haushalt geleistet. Mit der Pandemie ist dieses Konzept massiv ins Wanken geraten.

Inwiefern?

Ich bin natürlich extrem eingespannt. Dazu kommt, dass mein Mann freischaffend ist. Seine Aufträge gingen wegen der Pandemie eine Zeit lang stark zurück. Deswegen blieb er viel mehr daheim bei den Kindern. Für die Kinder war das natürlich gut, so war gewährleistet, dass immer ein Elternteil daheim ist. Aber bis sich diese neue Normalität mit dieser neuen Aufgabenverteilung eingependelt hatte, war es nicht einfach. Seit ein paar Monaten versuche ich aktiv, wieder mehr Zeit mit den Kindern zu verbringen. Aber ja: ich darf am Abend nach Hause kommen und mich an einen gedeckten Tisch setzen. Im Gegenzug lerne ich nach dem Abendessen mit den Kindern. Alles geht aber nun mal nicht. Klar führt dies manchmal zu Diskussionen, aber während der Pandemie hat jede und jeder einen Rucksack zu tragen. Unser Rucksack ist halt geprägt von meiner Arbeitslast.

Findet Ihr Mann, die letzten zwei Jahre hätten Sie verändert?

Er wirft mir manchmal vor, ich sei unnachgiebiger geworden.

In welcher Hinsicht?

Er findet, dass ich ein bisschen egoistischer geworden bin. Und er hat nicht unrecht. Ich vermute, dass das auch mit der Müdigkeit zusammenhängt. Trotzdem: Die Ansprüche meiner Familienmitglieder sind berechtigt. Das muss ich mir hin und wieder sagen. Aber wie gesagt, jede Person hat einen Rucksack zu tragen. Ich kenne Familien, in denen beide Eltern ihren Job verloren haben und es zwischenzeitlich finanziell extrem eng wurde. Wenn ich solche Situationen erlebe, denke ich: «Beklag dich nicht, Marina».

Wie sieht es mit Menschen in Ihrem Umfeld aus, die nicht an das Virus und die Pandemie glauben?

Dadurch, dass ich beruflich so eingespannt bin, konnte ich generell nur wenige soziale Kontakte ausserhalb der Familie pflegen. Meine beste Freundin ist wie ich Ärztin, und auch sonst ist mein Umfeld geimpft und trägt die Massnahmen mit. Diese Diskussionen muss ich also gar nicht führen.

Sie mussten sich privat noch nie mit Massnahmengegnern herumschlagen?

Doch – mit entfernten Bekannten. Da hat es sich im Gespräch herausgestellt, dass sie sich aus Überzeugung nicht impfen lassen möchten. Da habe ich erst einmal leer geschluckt. Aber ich mag diese Menschen, weshalb ich mit ihnen nun einfach nicht mehr über Corona diskutiere.

Und das ist eine befriedigende Lösung?

Ich bin eine ziemlich tolerante Person. Ich gestehe jeder Person ihre Meinung zu. Wenn diese Haltung Auswirkungen auf mich hat, kann ich immer noch Grenzen setzen. In meiner Rolle als Kantonsärztin ist dies natürlich eine Gratwanderung. Ich stehe zu dieser Impfung und halte sie für eine gute Sache. Ich würde aber niemals jemanden als Ignoranten bezeichnen, nur weil er das nicht so sieht.

Glauben Sie, dass 2022 ein Ende der Pandemie in Sicht sein wird?

Ich kann keine Prognose abgeben. Ich habe aber einen spannenden Artikel zum Thema gelesen. Dort hiess es, das Ende der Pandemie sei eine gesellschaftliche Sache, keine medizinische.

Wie ist das gemeint?

Das bezeichnet den Zeitpunkt, an dem eine Krankheit ins normale Bewusstsein übergeht. Wenn wir Covid als «normal» betrachten. Sprich: Der Zeitpunkt, ab dem es normal ist, dass so und so viele Menschen deswegen auf den Intensivstationen liegen oder daran sterben. Das haben wir bei der Grippe und den Masern auch. Diese Krankheiten sind weniger im Bewusstsein als Covid, aber es gibt sie.