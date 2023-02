Er machte das Valserwasser zum Marktführer in der Schweiz

Der in Köniz aufgewachsene Hess hatte nach dem frühen Tod seines Vaters im Jahr 1956 unerwartet dessen Bierbrauerei Steinhölzli übernehmen müssen. Diese verkaufte er 1968, dafür erwarb er die Valser Mineralquellen und führte sie mit seinem Einsatz und seinen Neuerungen – unter anderem dem bekannten Heimlieferdienst – an die Spitze des Schweizer Mineralwassergeschäfts. Ein ebenfalls vom Vater geerbtes Hotel in Marokko baute er zu einer Hotelgruppe aus, die er 1978 veräusserte. In den folgenden Jahren war Hess vor allem erfolgreich im Weinbau tätig, anfangs in Kalifornien, später auch in Australien, Südafrika und zuletzt in Argentinien, wo er mit seiner zweiten Frau Ursula ein altes Weingut wieder aufbaute. Sein grosses Steckenpferd war ausserdem die moderne Kunst; die erworbenen Werke von Künstlerinnen und Künstlern aus der Schweiz, aus Deutschland und den USA bildeten die renommierte Hess Art Collection.