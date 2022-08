Das Wasser spült in Weesen Ziegen aus einem Stall

von Alexandra Greeff

Er wurde lang ersehnt: der Regen. Zwischen Mittwoch und Samstag hat er in der Ostschweiz zum Teil rekordhohe Niederschläge gebracht und unter anderem in Weesen für Schäden gesorgt (Ausgabe vom Samstag). Die heftigsten Regenfälle zogen sich von den Glarner Alpen über den Säntis bis zum Bodensee hin. In Weesen massen die Wetterdienste in den 72 Stunden bis Samstagmorgen 144 Liter pro Quadratmeter.