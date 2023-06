Die Mauersegler sind zurück in Chur

Seit Kurzem sind in Chur wieder die schrillen Sri-Sri-Rufe der Mauersegler zu hören. Die schnellen Flugkünstler sind nämlich wieder zurück in der Alpenstadt und haben wie schon vergangenes Jahr die Nistkästen an der Fassade vom Bündner Naturmuseum bezogen. Dies schreibt das Bündner Naturmuseum in einer Mitteilung.