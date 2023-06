Zurück nach Hause: Brienzer Bevölkerung darf vorübergehend ins Dorf

Ab kommenden Montag können die Bewohnerinnen und Bewohner von Brienz/Brinzauls tagsüber das Dorf und ihre Häuser besuchen – mit Ausnahmebewilligungen für den Tag. Wie die Gemeinde Albula/Alvra mitteilt, ist die Gefahr, dass das Dorf durch einen Bergsturz, einen grossen Felssturz oder Splittersteine aus Blockschlägen getroffen wird, so weit zurückgegangen, dass dieser Schritt gemacht werden kann.

Im Dorf zu übernachten sei jedoch noch nicht erlaubt. Die Landwirtschaft könne weite Teile wieder bewirtschaften, die heute noch in der Zone mit Betretungsverbot liegen. Neben den Bewohnerinnen und Bewohnern können ab Freitag, 30. Juni, auch Dauerbenutzer von Ferienwohnungen das Dorf besuchen.

«Die tageweisen Bewilligungen sind nach wie vor abhängig von der aktuellen Gefährdungsbeurteilung durch den Frühwarndienst», schreibt die Gemeinde. Die Wasserversorgung im Dorf sei aufgrund eines Wasserrohrbruchs vorerst noch nicht gewährleistet. Die Reparaturarbeiten sollten bis zum 30. Juni abgeschlossen sein.

Zutritt über Belfort

Personen, die das Dorf betreten wollen, können dies nur über den Kontrollpunkt Belfort an der Strasse von Alvaneu und Surava nach Brienz/Brinzauls tun. Der Kontrollpunkt Belfort ist laut Mitteilung jeweils von 12 bis 19 Uhr geöffnet. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.

Jede Person muss sich am Kontrollpunkt mit einem amtlichen Ausweis identifizieren und wird registriert, sodass am Ende jedes Tages sichergestellt werden kann, dass das Dorf über Nacht menschenleer ist.