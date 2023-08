Ziel Stillstand: Die Stollenbauer von Brienz sind optimistisch

Es ist still im Brienzer Sondierstollen an diesem Montag Mitte August. Die Mineure legen vor dem Fest Maria Himmelfahrt einen freien Brückentag ein, die Maschinen ruhen, wo man sonst vor lauter Lärm kaum sein eigenes Wort verstehen würde. Stattdessen haben nun Medienschaffende die Gelegenheit, einen Blick in jenen Tunnel zu werfen, auf dem die Hoffnungen für Brienz/Brinzauls ruhen.