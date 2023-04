Eine kontrollierte Sprengung ist keine Option

Eine volle Mehrzweckhalle in Tiefencastel und teilweise über 550 Zuschauerinnen und Zuschauer am Livestream via YouTube: Das Interesse an der 12. Bevölkerungsinformation zum Brienzer Rutsch vom Donnerstagabend war gross. Kein Wunder angesichts der Zuspitzung der Lage kurz vor Ostern: Weil sich der Bereich «Insel» von der darunter liegenden Rutschung Berg «entkoppelt» hat, wie Ingenieurgeologe Reto Thöny es formulierte, hat der entstehende Druck die Basis der «Insel» entfestigt.