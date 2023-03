Schaden am Tragseil schuld am Ausfall der Gotschnabahn – Betrieb eingestellt

Die Gotschnabahn in Klosters musste am Wochenende ihren Betrieb bis auf Weiteres einstellen. Wir haben darüber berichtet. Nun ist klar: Schuld ist ein Schaden am Tragseil, wie die Verantwortlichen am Dienstag mitteilen. Es habe zu keiner Zeit eine Gefahr für Mitarbeiter und Gäste bestanden, heisst es. Die sofort aufgebotenen Fachspezialisten haben den Schaden analysiert und festgestellt, dass der Betrieb mit dem Schaden nicht weitergeführt und das Tragseil ausgewechselt werden muss. Eine Reparatur des Tragseiles ist nicht möglich. Die Produktion und Montage eines neuen bahnspezifischen Tragseils nimmt mehrere Monate in Anspruch. Aus diesem Grund kann die Gotschnabahn während dieser Wintersaison nicht wieder in Betrieb gehen. Die Arbeiten würden so schnell wie möglich umgesetzt, damit die Gotschnabahn wie geplant auf die Sommersaison 2023 wieder in Betrieb genommen werden könne.